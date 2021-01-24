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Два депутата гордумы Томска сообщили о штрафе за проведение акций

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Томска оштрафовал депутатов гордумы Ксению Фадееву и Андрея Фатеева за нарушение порядка проведения не согласованного с властями шествия и митинга, которые прошли накануне в центре города.

"Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. (...) Мне тоже штраф 25 тыс. рублей по ч.2 ст. 20.2 (КоАП РФ - ИФ)", - сообщили депутаты в своих телеграм-каналах.

Фадеева и Фатеев, которые также являются координаторами местного штаба Алексея Навального, 19 ноября подали уведомление о проведение 23 января шествия и митинга в Томске, но им отказали.

В минувшую субботу в городе прошла акция, по окончании которой ее организаторов задержали.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли накануне во многих городах страны.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Томск Ксенья Фадеева Андрей Фатеев Алексей Навальный

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