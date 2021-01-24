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В Кремле назвали целью сообщений о "дворце Путина" "раскачку ситуации"

По его словам, этот частный дом не имеет отношения к Путину, а названия вроде "комнаты грязи" - ошибка перевода

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Расследование о дворце Путина" не соответствует действительности, оно имеет своей целью "раскачку ситуации", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он посоветовал тем, кто ознакомился с материалом про дворец, задать себе вопрос, при чем здесь Путин. "Вот вы читаете абзац, спросите себя, причем здесь Путин? Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент? И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", - сказал Песков.

Пескову напомнили, что в видео показана аквадискотека и "комната грязи". "Там же, понимаете, там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском? Читает обычный человек, эмоционально, что какой-то роскошный объект, и ему говорят - это объект Путина, это объект Путина, а потом еще в бассейне плывущий Путин, да? Человек думает - господи, да это ж фотография Путина, да. А надо просто пошевелить мозгами, эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее. И делает это до сих пор, когда предоставляется возможность", - сказал Песков.

Он отметил, что Кремлю "давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента". Песков еще раз посоветовал "думать головой, быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота". "Надо просто себя спрашивать, а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину", - сказал он.

Дмитрий Песков Геленджик

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