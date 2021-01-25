Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Президент назвал фильм-расследование Навального "монтажом и компиляцией"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов в резиденции в Завидово Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике, который оппозиционер Алексей Навальный показал в своем фильме, не принадлежит ему и его близким.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал Путин в понедельник в ходе общения со студентами в режиме видеоконференции.

Он отметил, что не смотрел фильм целиком. "Я не смотрел этот фильм за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - добавил Путин.

Президент назвал "монтажом и компиляцией" видео с "расследованием о дворце".

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - отметил Путин.

Он отметил, что в современном мире, когда речь идет "об объектах, которые стоят миллионы, а может быть миллиарды", всегда "где-то хоть как-то ... что-то должно было остаться". "Хоть какие-то оформления земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде", - отметил Путин.

По его словам, эта тема "муссируется на протяжении более чем 10 лет". "Сейчас просто вот удобный случай: все скомпоновали и решили всем этим материалом промыть мозги нашим гражданам", - сказал Путин.

Он добавил, что каких-то людей из "расследования" он знает. "Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того санкции накладывают", - сказал Путин.

Президент добавил, что некоторые упомянутые в видео люди занимались бизнесом давно, еще до встречи с ним.