Власти Петербурга допустили постепенное снятие COVID-ограничений

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Постепенная отмена ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге возможна, если на следующей неделе в городе продолжится снижение заболеваемости COVID-19, следует из отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

В Петербурге продолжается снижение индикаторов эпидемического процесса: сократилось количество обращений по поводу заболевания COVID-19, а также количество госпитализаций, более интенсивно уменьшается число активных больных новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, 33% коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии свободно, говорится в документе, распространенном в воскресенье.

На будущей неделе противоэпидемическое влияние новогодних каникул на распространение инфекции потеряет свое значение, отмечается в отчете координационного совета.

"В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости можно будет уверенно говорить о снижении напряженности эпидемического процесса и истинном ослаблении второй волны эпидемии. После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений. Пока же общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно", - говорится в документе.