В России за сутки зарегистрированы 21 127 случаев COVID-19

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 127 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.



По данным оперштаба, за сутки выздоровели 22 445 человек, подтвержден 491 летальный исход.

Москва вновь лидирует по количеству новых заболевших: зарегистрировано 3 069 новых случаев COVID-19, 74 человека скончались, 5 117 выписаны. Вслед за Москвой по количеству случаев заражения идут Санкт-Петербург (2 929) и Московская область (1 134).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 719 тыс. 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции, 69 462 умерших и 3 млн 131 тыс. 760 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 489 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Нижегородской области, 392 - в Свердловской области, 391 - в Воронежской области, 388 - в Ростовской области, 323 - в Красноярском крае, 299 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 295 - в Пермском крае, 291 - в Челябинской области, 285 - в Самарской области, 269 - в Карелии, 261 - в Иркутской области.

Кроме того, 252 случая зарегистрированы в Волгоградской области, 250 - в Архангельской области, 249 - в Саратовской области, 241 - в Ставропольском крае, 238 - в Ульяновской области, 226 - в Крыму, 224 - в Ленинградской области, 222 - в Пензенской области, 221 - в Забайкальском крае, 220 - в Приморском крае, 218 - в Омской области, 214 - в Ханты-Мансийском АО, 211 - в Тверской области, 210 - в Мурманской области, 209 - в Кировской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.