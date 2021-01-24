Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

В России за сутки зарегистрированы 21 127 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 21 127 случаев COVID-19
Фото: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 127 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По данным оперштаба, за сутки выздоровели 22 445 человек, подтвержден 491 летальный исход.

Москва вновь лидирует по количеству новых заболевших: зарегистрировано 3 069 новых случаев COVID-19, 74 человека скончались, 5 117 выписаны. Вслед за Москвой по количеству случаев заражения идут Санкт-Петербург (2 929) и Московская область (1 134).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 719 тыс. 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции, 69 462 умерших и 3 млн 131 тыс. 760 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 489 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Нижегородской области, 392 - в Свердловской области, 391 - в Воронежской области, 388 - в Ростовской области, 323 - в Красноярском крае, 299 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 295 - в Пермском крае, 291 - в Челябинской области, 285 - в Самарской области, 269 - в Карелии, 261 - в Иркутской области.

Кроме того, 252 случая зарегистрированы в Волгоградской области, 250 - в Архангельской области, 249 - в Саратовской области, 241 - в Ставропольском крае, 238 - в Ульяновской области, 226 - в Крыму, 224 - в Ленинградской области, 222 - в Пензенской области, 221 - в Забайкальском крае, 220 - в Приморском крае, 218 - в Омской области, 214 - в Ханты-Мансийском АО, 211 - в Тверской области, 210 - в Мурманской области, 209 - в Кировской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

16
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

В Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акции

В Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акции

В Кремле назвали целью сообщений о "дворце Путина" "раскачку ситуации"

Путин запланировал выступить на Давосском форуме

Песков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людей

Песков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людей

В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31

В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31

В Петербурге задержали напавшего на инспекторов ДПС мужчину

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Кузнецова назвала число задержанных на митингах несовершеннолетних

Что произошло за день: суббота, 23 января

В посольстве США осудили задержания протестующих в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');