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В Подмосковье загорелся автосервис

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Автосервис горит в Подмосковье на 1 тыс. квадратных метров, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе главка МЧС Московской области.

"В 21:12 поступило сообщение о задымлении в нежилом здании в Московской области в городском округе Ленинском, деревня Апаринки, дом 15. Здание двухэтажное, металло-каркасное, предположительно на первом этаже автосервис, на втором офисные помещения", - сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров.

Московская область Апаринки

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