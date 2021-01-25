Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

Спасатели потушили горящий автосервис в Подмосковье

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Потушен крупный пожар в Московской области в нежилом здании, в котором расположены офисы и автосервис, погибших и пострадавших нет, сообщает в понедельник сайт главка МЧС региона.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Апаринки, дом 15. Площадь пожара 400 кв.м. По предварительной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и 5 единиц техники.

Причины возникновения пожара уточняются.

Как сообщалось, сигнал о задымлении здания в подмосковном городском округе Ленинский поступил на пульт дежурного в 21:12 в воскресенье. Площадь горения составляла 1 тыс. кв. метров. Здание двухэтажное, металлокаркасное, на первом этаже располагается автосервис, на втором офисные помещения.

Московская область Апаринки

Новости по теме

Новости

Госдума рассмотрит ввод штрафов за незаконную благотворительность

Обнаружены тела двух горняков, погибших в Коми в ноябре 2020 года

Власти Петербурга допустили постепенное снятие COVID-ограничений

Власти Петербурга допустили постепенное снятие COVID-ограничений

Что произошло за день: воскресенье, 24 января

В Петербурге после акции к медикам обратились 24 человека

В Петербурге после акции к медикам обратились 24 человека

В Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акции

В Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акции

В Кремле назвали целью сообщений о "дворце Путина" "раскачку ситуации"

Путин запланировал выступить на Давосском форуме

Песков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людей

Песков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людей

В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31

В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');