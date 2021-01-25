Спасатели потушили горящий автосервис в Подмосковье

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Потушен крупный пожар в Московской области в нежилом здании, в котором расположены офисы и автосервис, погибших и пострадавших нет, сообщает в понедельник сайт главка МЧС региона.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Апаринки, дом 15. Площадь пожара 400 кв.м. По предварительной информации погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и 5 единиц техники.

Причины возникновения пожара уточняются.

Как сообщалось, сигнал о задымлении здания в подмосковном городском округе Ленинский поступил на пульт дежурного в 21:12 в воскресенье. Площадь горения составляла 1 тыс. кв. метров. Здание двухэтажное, металлокаркасное, на первом этаже располагается автосервис, на втором офисные помещения.