Кадыров намерен разобраться в ситуации с чеченцем, подравшимся с силовиками в Москве

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Советник главы Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение к чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который вступил в драку с сотрудниками правоохранительных органов на митинге в Москве, сообщает ЧГТРК "Грозный".

Он подчеркнул, что применение силы против полицейских неприемлемо. "Адам Делимханов сообщил, что уже поговорил с отцом парня, который заверил его, что сын не имеет ничего общего с организаторами несанкционированного митинга. Также Адам Делимханов призвал Сайд-Мухаммада Джумаева выйти на связь и сообщил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал разобраться в ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространили видео, на котором молодой человек вступил в драку представителями правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга в Москве 23 января.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.