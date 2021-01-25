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На Юге и Северном Кавказе оштрафованы десятки участников акций за Навального

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах оштрафованы десятки задержанных на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

23 января в Центральный районный суд Волгограда поступил 21 административный материал на задержанных по ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 19 задержанным уже назначены штрафы по 10 000 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В Пятигорске на задержанных на акции было составлено 26 административных протоколов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в инстаграме.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в Сочи в ходе несанкционированной акции были доставлены в отделы полиции свыше 100 человек, в том числе несовершеннолетние. Подростков отпустили, а остальные получили штрафы по ст. 20.2 КоАП. Собеседник агентства уточнил, что большинству задержанных было от 18 до 30 лет. Официальных данных о задержаниях в Сочи у "Интерфакса" нет.

В Краснодаре в отношении одного из задержанных 23 января в ходе субботней акции возбуждено уголовное дело и он арестован на 10 суток. Как сообщил его адвокат Алексей Аванесян в социальных сетях, молодой человек залез на мемориал Кубанскому казачеству и снял штаны. Дело в его отношении возбудили по п. "б", ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы)".

Руководство Кубанского казачьего войска (ККВ) назвало действия арестованного актом "вандализма, надругательством над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом".

В субботу несанкционированные акции прошли в крупных городах Юга России - в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Армавире, Сочи, Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, Пятигорске и Волгограде.

В Махачкале на несанкционированную акцию, по данным республиканского МВД, вышло около 30 человек, они были доставлены в отделы полиции для установления личности и затем отпущены.

Акции в поддержку Алексея Навального

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ЮФО СКФО Пятигорск Краснодар Волгоград Алексей Навальный МВД

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