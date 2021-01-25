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Сотовые операторы предупредили о риске замены 1 млн "умных" счетчиков

Сотовые операторы предупредили о риске замены 1 млн "умных" счетчиков
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Не менее 1 млн используемых в ЖКХ "умных" счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона и потребовать переустановки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МТС, "МегаФона", "Вымпелкома" и Tele2.

Как следует из материала, в спорных приборах применяется зарубежный стандарт передачи данных (стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT), который не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога. Отмечается, что Минцифры обещают оставить список чисто рекомендательным, необязательным к исполнению.

Все крупные операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT, пишет "Коммерсантъ". Этот стандарт используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. Благодаря меньшему, по сравнению с GSM, 3G и 4G энергопотреблению, такие устройства могут работать до десяти лет без замены батареи. Бытовые приборы (это электросчетчики, датчики мониторинга трубопроводов, открытия люков, системы "умного города") обычно подключают к сети по Wi-Fi.

В "Вымпелкоме" считают, что из-за действий Минцифры вне закона только в Центральной России могут оказаться около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию.

Предложенные Минцифры ограничения потребуют пересмотра ряда проектов и для "Ростелекома", подтвердили там. МТС запустила сеть интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах России. "МегаФон" реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 сообщили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.

Минцифры МТС Вымпелком Tele2 МегаФон

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