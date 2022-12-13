В аппарате Чернышенко опровергли планы включить в счет за ЖКУ оплату "умных" счетчиков

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что установка "умных" счетчиков не повлечет за собой увеличение платежей за ЖКУ.

"Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6 % компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан", - говорится в пресс-релизе.

В результате чиновники ожидают активного обновления инфраструктуры и снижения рисков аварий.

"Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", - отметили в аппарате Чернышенко.

"Известия" 13 декабря сообщили, что Чернышенко поручил Минстрою проработать меру по включению в платежи за ЖКХ новой строки - за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Издание сослалось на копию поручения вице-премьера. По сведениям газеты, управление счетчиками хотят передать от жильцов ресурсоснабжающим организациям, а жильцы будут платить за услуги РСО.