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Путин заявил, что не против заняться виноделием

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем, возможно, стал бы заниматься виноделием как видом деятельности, но не бизнесом, допустил, что мог бы работать советником у знакомого предпринимателя.

"Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности - это виноделие. Вот очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, вот они занимаются небольшим предприятием", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, комментируя видео о якобы его дворце в Геленджике.

"У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо", - крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что его бизнес никогда не интересовал. "Не потому что это плохо, нет, наоборот. Я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово, и очень полезно, но это не мое совсем", - сказал Путин.

"Некоторые мои коллеги, ну, например, президент Трамп - он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко на Украине - он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах", - отметил он.

"Хочу закончить ответ тем, с чего начал: я не занимался этим (бизнесом - ИФ) никогда", - сказал Путин.

Владимир Путин

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