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Минобрнауки анонсировало скорый возврат вузов в РФ к очной учебе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в России позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному формату обучения, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет", - сказал Фальков в ходе церемонии вручения Российской национальной премии "Студент года - 2021", которая проходит в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей в понедельник.

"Когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей пообщаться со своими сверстниками", - добавил он.

Отвечая на вопросы студентов, министр сказал, что относится "к дистанционному обучению как к вынужденной мере, к которой мы были вынуждены прибегнуть из-за понятных ограничений, ограничений, связанных с ковидом".

"Я думаю, что в будущем мы вновь вернемся полноценно к хорошо знакомой нам форме обучения, когда мы сможем общаться с нашими коллегами, преподавателями", - сказал Фальков.

Он добавил, что "нынешней актуальной задачей для министерства и преподавательского сообщества является проверка прочности знаний, приобретенных учащимися во время дистанционного обучения".

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля этого года на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РФ вузы Москвы и Санкт-Петербурга федерального подчинения были переведены на удаленное обучение.

Для региональных вузов Минобрнауки рекомендовало также перейти с 13 ноября по 6 февраля на дистант, но решение об этом принимать исходя из эпидобстановки.

Новый семестр в вузах федерального подчинения начнется 8 февраля.

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