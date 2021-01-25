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В российском онлайн-кинотеатре Okko сменилось руководство

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором Okko стал бывший руководитель экосистемы физлиц Сбера Максим Евдокимов, а "Okko-Спорт" возглавил Олег Манжа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Евдокимов пришел в Okko в декабре 2020 года на должность директора по продукту с позиции вице-президента, руководителя дирекции по развитию экосистемы физических лиц Розничного блока Сбербанка, где возглавлял команду по разработке СберПрайм. До этого Евдокимов был вице-президентом и руководителем направления мобильных сервисов "Тинькофф".

Манжа до прихода в Okko в 2020 году на позицию директора по маркетингу на протяжении 14 лет занимал пост гендиректора агентства Sportima.

Яна Бардинцева, занимавшая с 2019 года пост генерального директора Okko, "приняла решение продолжить свою карьеру вне компании", сообщили в пресс-службе, а Михаил Гершкович, руководитель "Okko Спорт", покидает сервис, "чтобы сосредоточиться на собственных проектах".

Мультимедийный сервис Okko - один из крупнейших российских VoD-сервисов (онлайн-кинотеатров) был запущен в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, мобильной платформе (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, а также ПК. Okko входит в экосистему Сбера после выкупа в конце октября 2020 года 45%-ной доли Александра Мамута в Rambler Group и консолидации 100% компании.

Максим Евдокимов Okko

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