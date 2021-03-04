Число платных пользователей онлайн-кинотеатра Okko за год удвоилось

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мультимедийный сервис Okko в 2020 году увеличил число платных пользователей более чем вдвое, с 1,2 млн человек до 2,6 млн человек, следует из отчетности группы Сбера по МСФО.

Сбер, в чью экосистему входит Okko, впервые в своей отчетности раскрыл подробные посегментные показатели нефинансового бизнеса.

Сам Okko данные о клиентах и финрезультаты за минувший год не раскрывал, как большинство других игроков российского рынка онлайн-кинотеатров, включая готовящийся к выходу на IPO ivi.ru.

Входящий в "Яндекс" "Кинопоиск HD" сообщал, что по итогам года количество смотрящих подписчиков превысило 6 млн человек.

Выручка сегмента "развлечения" в 2020 году выросла до 7,4 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2019 году, отрицательная EBITDA - с 200 млн до 3 млрд рублей, сказано в отчетности Сбера. Однако это показатели не только Okko: в сегмент входят также другие медиаактивы Rambler Group, новый сервис "СберЗвук" (800 000 платящих пользователей на конец года), "Союзмультфильм".