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В МВД 13-летнего подростка заподозрили в нападении с ножом ради смартфона

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Иркутске 13-летнего подростка задержали по подозрению в нападении с ножом на женщину, которая собиралась продать ему смартфон. Как сообщили в областном управлении МВД, нападение расследуется как покушение на убийство.

По версии следствия, женщина дала объявление о продаже дорогого смартфона. Подозреваемый ей позвонил, они договорились о встрече. 22 января вечером они встретились в микрорайоне Ершовский.

"Осмотрев товар, злоумышленник нанес несколько ударов ножом, после чего похитил имущество и скрылся с места происшествия", - уточнили в МВД.

Пострадавшая жива, но находится в больнице.

Личность подозреваемого полиция установила за сутки. При обыске дома у школьника нашли похищенный смартфон и другие вещественные доказательства.

Региональная редакция "Комсомольской правды" уточняет, что у пострадавшей был похищен iPhone 11 Pro Max, который подозреваемому отказывались купить родители.

Иркутск МВД

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