Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 718 414+524 009

Ранивший женщину ради смартфона подросток оказался на учете у психиатра

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дело о нападении 13-летнего школьника с ножом на 25-летнюю женщину ради телефона расследует следственный отдел Свердловского района СУ СКР по Иркутской области. Как сообщили в главке, установлено, что мальчик находится на учете у психиатра, ребенка воспитывает отец.

Жительница Иркутска дала объявление о продаже дорогого смартфона. 22 января вечером она встретилась с потенциальным покупателем, это оказался 13-летний школьник. Сообщалось, что он взял смартфон посмотреть и тут же нанес девушке множественные удары ножом. Она госпитализирована. Его нашли на следующий день полицейские.

В СК уточнили, что "преступные действия юноши были замечены и пресечены очевидцами". По информации полиции, подросток, испугавшись, убежал, не успев забрать смартфон. При обыске у него дома изъяли его телефон и другие вещественные доказательства.

Расследование дела о покушении на убийство продолжается.

Областная прокуратура сообщила, что по факту нападения началась прокурорская проверка. Прокуроры в связи со случившимся оценят работу органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Иркутск МВД СКР

Новости по теме

Новости

В Благовещенске речка вышла из берегов из-за коммунальных аварий

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Prosperity Capital купила 5,3% девелопера Etalon

Приложения для электронных книг будут предустановлены на гаджеты в РФ

Приложения для электронных книг будут предустановлены на гаджеты в РФ
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября

Суточный COVID-прирост в России стал минимальным с октября

Депутаты собрали фейки по 53 темам вокруг митингов 23 января

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

Патрушев счел, что Навальный интересен Западу для дестабилизации в РФ

Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');