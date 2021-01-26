Ранивший женщину ради смартфона подросток оказался на учете у психиатра

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дело о нападении 13-летнего школьника с ножом на 25-летнюю женщину ради телефона расследует следственный отдел Свердловского района СУ СКР по Иркутской области. Как сообщили в главке, установлено, что мальчик находится на учете у психиатра, ребенка воспитывает отец.

Жительница Иркутска дала объявление о продаже дорогого смартфона. 22 января вечером она встретилась с потенциальным покупателем, это оказался 13-летний школьник. Сообщалось, что он взял смартфон посмотреть и тут же нанес девушке множественные удары ножом. Она госпитализирована. Его нашли на следующий день полицейские.

В СК уточнили, что "преступные действия юноши были замечены и пресечены очевидцами". По информации полиции, подросток, испугавшись, убежал, не успев забрать смартфон. При обыске у него дома изъяли его телефон и другие вещественные доказательства.

Расследование дела о покушении на убийство продолжается.

Областная прокуратура сообщила, что по факту нападения началась прокурорская проверка. Прокуроры в связи со случившимся оценят работу органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.