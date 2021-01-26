Русская зарубежная церковь не против передачи РФ Александровского подворья

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Православное палестинское общество Русской зарубежной церкви заявило, что не против закрепления юридического права собственности на Александровское подворье в Иерусалиме за Россией в том случае, если будет гарантировано сохранение пастырского руководства подворьем за РПЦЗ.

В конце минувшей недели канцелярия Синода РПЦЗ назвала Православное палестинское общество "законным владельцем Александровского подворья", однако двумя днями позже Общество уточнило, что имеется в виду.

В заявлении Верховного совета Православного палестинского общества отмечается, что Русская духовная миссия (РДМ) РПЦЗ в Иерусалиме уже на протяжении 100 лет совершает службы в храме Александра Невского на русских раскопках (Александровское подворье) в Иерусалиме, а в 1948 году она получила права владельца подворья от британских властей Палестины. В 1996 году состоялся арбитражный суд Израиля, который признал право владения на Александровское подворье за Православным обществом в составе РПЦЗ.

"До января 2021 года сохранялся статус-кво относительно богослужений духовенством РДМ (РПЦЗ). Регулярно совершались Божественные литургии и другие богослужения. Но после Рождества 2021 года группа гражданских лиц, незаконно находящихся в здании Александровского подворья, перестала пускать духовенство РДМ (РПЦЗ) для совершения служб, ссылаясь на ситуацию с эпидемией", - рассказали в Православном обществе.

Начальник РДМ архимандрит Роман (Красовский) потребовал совершить проверку людей, находящихся в здании Александровского подворья, на предмет заболевания ковид-инфекцией. Во время проверки, которую осуществлял офицер израильской полиции, выяснилось, что у гражданских лиц отсутствуют симптомы заболевания. Тем не менее, духовенству РДМ было отказано в совершении богослужений.

"Гражданскими лицами с подданством Украины, находящимися нелегально на подворье, был спровоцирован конфликт, в который была вовлечена израильская полиция, которая, не разобравшись в ситуации, выгнала духовенство РДМ (РПЦЗ) из здания подворья", - так описана в заявлении причина недавних беспорядков на территории Александровского подворья, о которых сообщалось в СМИ.

В заявлении отмечено, что, согласно документу о воссоединении РПЦЗ с Московским патриархатом от 2007 года, недвижимость РПЦЗ остается в ее административном ведении, и "до сих пор это соглашение соблюдалось обеими сторонами".

"Процесс полного объединения может быть нелегким, но нам нельзя забывать, что у нас одна Русская православная церковь во главе со Святейшим патриархом Московским и всея Руси и один народ, в Отечестве и рассеянии сущий", - заключают авторы заявления.

7 января областной суд Иерусалима отказал Русской духовной миссии РПЦЗ в ее апелляции на решение о регистрации Александровского подворья за Россией