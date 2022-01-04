Русская духовная миссия в Израиле добилась возврата участка в Кане

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Русская духовная миссия на Святой Земле и муниципалитет Кфар-Каны (Каны Галилейской) достигли принципиальной договоренности о возвращении миссии и дальнейшем совместном развитии русского участка, расположенного в центре города.

"Данное решение впоследствии должно быть оформлено резолюцией местного городского совета и получить утверждение министра внутренних дел Израиля", - сообщил "Интерфаксу" секретарь миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко).

"Русский сад" в Кане Галилейской был приобретен в 1913 году. К 1946 году участок был зарегистрирован на Русскую духовную миссию в Иерусалиме. В 2016 году земля была реквизирована в пользу города, а теперь достигнута "принципиальная договоренность о ее возврате миссии", рассказал священник.

Участок в Кане Галилейской "Русский сад" у южного въезда в город был приобретен архимандритом Леонидом (Сенцовым) и имеет площадь 4990 кв. метров.