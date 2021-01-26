Ректор транспортного вуза в Самаре попал под следствие

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает во вторник пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, ректор оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. "Денежные средства были израсходованы не по целевому назначению - на оплату проезда и проживания студентов, на общественные мероприятия. Вышеуказанные средства стипендиального фонда были предназначены для выплаты единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п."а" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По данным ведомства, решается вопрос об избрании ректору меры пресечения, изучаются роли других сотрудников вуза в совершении преступления.