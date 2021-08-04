Ректор вуза в Самаре стала фигурантом дела об оплате фиктивных научных работ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета, сообщили в областном главке СКР.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2020 году они "заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, не являющихся актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики". По подписанным актам сдачи-приемки выполненных работ, исполнителю "необоснованно" перечислили 3,5 млн рублей, хотя он не выполнил обязательства по договору.

На сайте СГЭУ говорится, что ректором вуза с 2019 года является Светлана Ашмарина.

СГЭУ был основан в 1931 году и является один из крупнейших экономических вузов Поволжья.