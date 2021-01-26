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При падении крана в Краснодаре погибли крановщица и директор компании-подрядчика

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Установлены личности мужчины и женщины, которые погибли при крушении башенного крана в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю во вторник.

"На месте происшествия от полученных травм погибли крановщица и находившийся на объекте директор компании-подрядчика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло накануне вечером на строительной площадке по Первому Лиговскому проезду в Краснодаре. По данным следствия, разрушилась одна из секций башенного крана, после чего он рухнул.

Следователи уже изъяли проектную и техническую документацию, отражающую порядок эксплуатации крана, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что при падении крана погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Краснодар

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