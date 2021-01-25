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Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Башенный кран упал в понедельник вечером на стройке в Краснодаре, погибли два человека, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

"По факту гибели мужчины предположительно 1952 года рождения и женщины предположительно 1966 года рождения в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следствие устанавливает личности погибших и причины происшествия.

Краснодар

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