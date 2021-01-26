Масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Масштабный выпуск еще одной вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" - начнется в феврале. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 он напомнил, что сейчас в России массовая вакцинация населения производится в основном "Спутником V". "В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины "ЭпиВакКорона". Она уже начала поступать в гражданский оборот, на ее производство правительство выделило свыше 2 млрд рублей", - сказал Мишустин.

В настоящее время россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи Минздрава - "Спутник V". Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.