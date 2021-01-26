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Построено 12% участка "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Газпром" к настоящему моменту сварил, уложил и засыпал 98 км из 803 км линейной части участка (12% протяженности) газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского (Иркутская область) до Чаяндинского месторождения (Якутия), сообщает компания.

Во вторник в Иркутске заместитель председателя правления - начальник департамента ПАО "Газпром" Олег Аксютин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели расширенное совещание. На мероприятии, в частности, был рассмотрен ход работ по формированию Иркутского центра газодобычи. Отмечено, что обустройство для полного развития Ковыктинского месторождения - базового для этого центра - ведется по графику. Продолжается эксплуатационное бурение, идет отсыпка площадок для первоочередных кустов скважин и двух установок комплексной подготовки газа, строительство подъездных автодорог.

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В конце 2022 года начнется подача газа Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод "Сила Сибири". Для этого "Газпром" ведет строительство участка "Силы Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения.

2 декабря 2019 года начались первые в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири".

К началу поставок по этому маршруту "Газпром" построил участок газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2200 км от Якутии до границы с КНР в районе Благовещенска, завершил сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская" и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход через р. Амур.

В настоящее время газ в "Силу Сибири" поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (извлекаемые запасы газа - 1,2 трлн куб. м).

Ковыктинское месторождение - крупнейшее на Востоке России. Извлекаемые запасы газа - 1,8 трлн куб. м.

Сила Сибири Газпром

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