"Газпром" сообщил о выводе экспорта в КНР по "Силе Сибири" на новый уровень

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Газпром" вышел на новый уровень суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила российская компания.

В сообщении не конкретизируются конкретные объемы поставок, все данные приводятся в сравнении с непубличными контрактными обязательствами.

"Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в IV квартале прошлого года, и на 220% - минимальный объем суточной поставки газа в I квартале 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Для обеспечения нового уровня поставок газа на Чаяндинском месторождении, как и было запланировано, в 2020 году подготовлены новые производственные объекты. В частности, подключено более 100 очередных газовых скважин, расширены мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), запущена установка предварительной подготовки газа (УППГ-2), напоминает компания.

"Газпром" продолжает планомерную работу по наращиванию поставок газа на китайский рынок в соответствии с контрактными обязательствами для выхода на уровень плато в 38 млрд куб. м газа в год в предусмотренные контрактом сроки", - резюмирует монополия.

Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 млрд куб. м. В 2021 году поставки должны удвоиться.

Плановый уровень поставок по "Силе Сибири" - 38 млрд куб. м в год. Обсуждается увеличение максимального контрактного объема еще на 6 млрд куб. м.