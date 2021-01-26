Адепта "Свидетелей Иеговы" оправдали в КБР по делу о призывах к экстремизму

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без изменения оправдательный приговор последователю запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" Юрию Залипаеву, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Дело рассматривалось по апелляционному представлению прокурора. Верховный суд КБР согласился с решением суда первой инстанции - Майского районного суда КБР. То есть был оставлен в силе оправдательный приговор в связи с отсутствием в деянии состава преступления", - сказал представитель суда.

Вместе с тем Верховный суд Кабардино-Балкарии признал за Залипаевым право на реабилитацию.

В суде уточнили, что мужчина обвинялся по части 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 1 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).