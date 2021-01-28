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Прокурорам Приморья поручили усилить работу по профилактике экстремизма

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в четверг во Владивостоке поручил прокурорам Приморского края активизировать работу по предупреждению экстремистских проявлений.

"Мы с вами видим, как, зачастую, отдельные спекулянты от политической системы нарушают права жителей городов Приморского края. (...) Пожалуйста, активизируйте свою работу. Не думаю, что кто-то из нас желает, чтобы мы наблюдали массовые беспорядки, которые точно ударят по правам жителей Приморского края", - сообщил Демешин в четверг во Владивостоке на заседании коллегии прокуратуры региона, посвященном итогам работы надзорного ведомства в прошлом году.

Он также поручил предоставить ему план работы по мерам правовой пропаганды и профилактики экстремистских проявлений, который обсуждается с губернатором края на профильном штабе.

Как сообщалось, 23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Также полиция возбудила уголовное дело по ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре "скорые", которые не могли проехать на срочные вызовы.

Приморский край

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