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Пострадавшую на митинге в Петербурге женщину повторно госпитализировали

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Медики приняли решение просторно госпитализировать жительницу города Луга (Ленинградская область) Маргариту Юдину, пострадавшую во время несанкционированной акции в Петербурге 23 января, сообщило в среду правозащитное объединение "Команда 29", которое представляет интересы женщины.

Накануне вечером юристы организации в связи с ухудшением самочувствия подзащитной привезли ее из Луги в Петербург и вызвали скорую помощь.

"Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудница скорой после осмотра пациентки "тут же" приняла решение о ее повторной госпитализации.

Юдина, 54-летняя жительница города Луга Ленинградской области, попала в больницу после того, как сотрудник полиции ударил ее во время несогласованной властями акции протеста в Петербурге 23 января. Видео инцидента, произошедшего на Площади Восстания, распространили петербургские СМИ.

В МВД России сообщили о проверке обстоятельств травмирования женщины. От имени ведомства извинения Юдиной принес начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка, навестивший ее в больнице.

Позднее женщина сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет, несмотря на извинения.

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