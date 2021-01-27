Что случилось этой ночью: среда, 27 января

"Спутник V" в Мексике, договоренность продлить ДСНВ между РФ и США, арест экс-сенатора за мошенничество

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Женщину, пострадавшую от удара ногой в живот на митинге в Петербурге, повторно госпитализировали. Накануне вечером юристы организации в связи с ухудшением самочувствия подзащитной привезли ее из Луги в Петербург и вызвали скорую помощь, сообщили правозащитники.

- "Спутник V" одобрят в Мексике в ближайшие дни. Соответствующий комитет регулятора дал положительную оценку препарата. Поставки могут начаться уже на следующкй неделе.

- Минюст США отменил "нулевую терпимость" Трампа в отношении мигрантов. В соответствии с политикой "нулевой терпимости", введенной Трампом в 2018 году, все взрослые, незаконно въехавшие в США, подвергались уголовному преследованию, а их детей передавали на попечение Минздраву и социальным службам, размещая в специальных центрах содержания.

- Суд Петербурга арестовал экс-сенатора Сабадаша за хищение 100 млн руб. По версии следствия, в 2013 году Сабадаш похитил деньги у АО "Таврический банк" совместно с неустановленными лицами.

- РФ и США обменялись нотами о договоренности по продлению ДСНВ. Путин уже внес законопроект о ратификации договора в Госдуму, его рассмотрят в среду. Совфед пообещал заняться им сразу после того, как ратификационный закон поступит из нижней палаты.