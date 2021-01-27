Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласила на беседу гендиректора российского представительства соцсети TikTok Сергея Соколова, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

"Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие", - сказал Пискарёв журналистам в среду.

Он добавил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике сообщил, что выявил около полусотни фейков, которые циркулировали в социальных сетях в связи с массовыми акциями в городах России 23 января. Наибольшая концентрация фейковых сообщений, подчеркнули в комитете, была выявлена на платформе TikTok.