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Нижегородцы собрали деньги на штраф журналисту за фейковую новость

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жители Нижнего Новгорода за считанные часы собрали 300 тыс. рублей для местного журналиста Александра Пичугина, чтобы помочь ему оплатить назначенный судом штраф по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

Пичугин сообщил в соцсети, что накануне, 26 января, суд оставил в силе приговор в отношении него. После этого журналист обратился с просьбой помочь ему собрать необходимую сумму для выплаты штрафа.

"Мы собрали в социальных сетях всю сумму для уплаты штрафа", - позже сообщил он, добавив, что деньги были собраны в течение 9 часов.

"Я конечно в легком шоке. Не ожидал, что мы сможем сделать это так быстро. Сумма даже превышает необходимую", - добавил журналист.

Среди откликнувшихся на призыв - знакомые Пичугина, его коллеги, общественники.

Журналист также сообщил, что планирует обжаловать приговор в кассационном порядке, а также обратиться с иском в Европейский суд по правам человека.

Дело Пичугина

Ранее сообщалось, что дело в отношении нижегородского журналиста и администратора одного из телеграм-каналов Александра Пичугина было возбуждено по ст.207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Основанием для его возбуждения послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области.

Региональное СУ СКР сообщало, что "12 апреля 2020 года в открытом публичном телеграм-канале был размещен материал об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность правоохранительных органов России".

По данным следствия, сотрудники УФСБ заблокировали распространение данной информации, так как она могла привести к "нарушению общественного порядка".

По словам Пичугина, данная публикация была удалена на следующий день после появления.

В ноябре прошлого года суд оштрафовал журналиста на 300 тыс. рублей.

Нижний Новгород Александр Пичугин

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