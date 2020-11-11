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Журналиста оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за фейков о коронавирусе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области в среду вынес обвинительный приговор местному журналисту и администратору одного из телеграм-каналов Александру Пичугину по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

Согласно объявленному судьей решению, журналиста оштрафовали на 300 тыс. рублей с рассрочкой платежа на 10 месяцев и выплатой 30 тыс. рублей ежемесячно. Видео оглашения приговора размещено на странице журналиста в соцсети.

В свою очередь объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает, что подсудимый разместил информацию "из ложно понимаемых им общественных интересов".

Осужденный, являясь администратором открытого новостного телеграм-канала, имеющего 1306 подписчиков, публично распространил в нем "заведомо ложную информацию об обстоятельствах эпидемии и распространении" коронавируса в РФ, отметили в пресс-службе. В результате информацию прочитали не менее 717 подписчиков.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело Пичугина

Ранее сообщалось, что дело в отношении Пичугина было возбуждено по ст.207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области.

Региональное СУ СКР сообщало, что "12 апреля 2020 года в открытом публичном телеграм-канале был размещен материал об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность правоохранительных органов России".

По данным следствия, сотрудники УФСБ пресекли распространение данной информации, "так как содержащиеся в ней сведения могли способствовать нарушению общественного порядка".

Между тем администратором данного телеграм-канала является Пичугин - нижегородский журналист, учредитель ИА "Открытый Нижний".

Он сообщил в соцсети, что "публикации, о которой речь, на канале давно нет, она была удалена на следующий день после появления".

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Пичугин Нижегородская область Коронавирус ФСБ СКР

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