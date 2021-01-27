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Дума разрешила ФАС без предупреждения возбуждать дела на ЧЕ-2021 по футболу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) возбуждать дела по нарушениям коммерческих прав УЕФА в период проведения в России чемпионата Европы по футболу 2021 года без вынесения предварительных предупреждений.

Правительство внесло этот законопроект № 900185-7 в палату в феврале 2020 года. Предполагалось, что чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, но его перенесли на год из-за пандемии.

В итоговом тексте закона срок действия особого порядка возбуждения ФАС административных дел продляется до 31 декабря 2021 года.

Согласно действующему законодательству, в случае обнаружения недобросовестной конкуренции нарушителю со стороны ФАС сначала выносится предупреждение и только потом, если оно не было исполнено, возбуждается административное дело. Если нарушение было устранено, то административная ответственность не наступает. Принятый закон вводит специальное правовое регулирование подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу, по которому нарушение коммерческих прав УЕФА и недобросовестная конкуренция в данной сфере приведут к возбуждению административных дел, минуя стадию вынесения предварительного предупреждения. Речь, прежде всего, идет о незаконном использовании символики.

Аналогичная норма действовала в период подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.

ФАС Госдума правительство УЕФА ЧЕ-2021

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