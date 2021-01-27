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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области получил 6,5 лет колонии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Советский суд Брянска в среду вынес обвинительный приговор Максиму Резунову по делу о ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Брянского облсуда.

Его приговорили к 6,5 годам колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на 2,5 года.

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Гособвинение просило суд приговорить Резунова к пяти годам лишения свободы и на три года лишить права управления автомобилем.

Сын вице-губернатора Александра Резунова 18 сентября прошлого года стал участником автомобильной аварии. ДТП произошло на проспекте Ленина в Брянске. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Максим Резунов, врезался в стоявшую на перекрестке машину Toyota, которая от удара столкнулась со встречным автомобилем. 35-летний водитель Toyota умер в больнице.

После инцидента вице-губернатор, работавший в этой должности с октября 2016 года, ушел со своего поста.

Брянск Максим Резунов

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