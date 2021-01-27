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Все основные соцсети оштрафуют за призыв детей на митинги

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за то, что удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

По данным ведомства, "несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов".

Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет наложение судом административного штрафа - для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, напомнили в РКН.

В четверг, 21 января, перед прошедшими в субботу 23 января несанкционированными массовыми акциями Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним во всех популярных социальных сетях и платформах.

За день до массовых мероприятий было возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты.

Акции в поддержку Алексея Навального

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