Что произошло за день: среда, 27 января

Работа над продлением СНВ-3, выступление Путина на форуме в Давосе, смягчение COVID-ограничений в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3. Ранее в среду за ратификацию соглашения также проголосовала Госдума. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Штаты согласились на продление договора без предварительных условий.

- Владимир Путин выступил на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. В своей речи он обратил внимание на риски "срыва в мировом развитии" и "борьбы всех против всех", а также сослался на экспертов, которые сравнивают современную ситуацию в мире с 1930-ми годами. Президент РФ подчеркнул, что механизмы стимулирования экономического роста исчерпали себя, и назвал вызовом нарастающую роль цифровых гигантов в свете событий в США. Он также призвал Европу избавиться от фобий в отношениях с Россией.

- В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября. За сутки зарегистрирован 17 741 случай заражения, из них в Москве - 1 837 (это минимум с конца сентября).

- Возбуждено уголовное дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Кроме того, арестован напавший на росгвардейца на Страстном бульваре. Арест грозит и тиктокеру Константину Лакееву (Киевскому). Соцсети будут оштрафованы за появившиеся там призывы к участию в акции.

- В ФБК сообщили об обысках в Москве. В частности, полиция пришла в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии, а также в московский офис ФБК (признан иноагентом), студию "Навальный.Live". Для обыска дома была задержана и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

- В Москве смягчили коронавирусные ограничения. Требование о переводе как минимум 30% сотрудников на удаленную работу стало рекомендацией, но людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему советуют оставаться дома. Общепиту и развлекательным заведениям разрешили работать ночью, систему регистрации посетителей по QR-кодам рекомендуют сохранить.

- Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина. Соцсети не объяснили причины такого решения. В пресс-службе компании "Конкорд" заявили о возможности обращения в суд, если "юридическая служба найдет позицию, при которой возможно "размазать" Цукерберга".