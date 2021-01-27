Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Имитирующий полет на Луну изоляционный эксперимент SIRIUS-21 продолжительностью восемь месяцев стартует в июне текущего года, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Экипаж из шести человек: трое мужчин и трое женщин разных национальностей, отправится в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям. Восемь месяцев добровольцы будут находиться в замкнутом пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", для экипажа будет смоделирована реальная лунная экспедиция с помощью виртуальной реальности, которая будет включать в себя перелет к Луне, орбитальный облет для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность Луны и возвращение на Землю.

Как сообщал ранее главный менеджер проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) Марк Белаковский, данный эксперимент проводится в рамках совместного исследования ИМБП РАН и Human Research Program (HRP) НАСА в кооперации с организациями-партнерами из разных стран для проведения исследований по психологии и оценки работоспособности человека в целях поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах.

Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS продлился 17 суток в ноябре 2017 года. С марта по июль 2019 года было проведено уже четырехмесячное исследование. Задача проекта – обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований. Эксперимент проводится в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.