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Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне
Фото: Islam Dogru/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Имитирующий полет на Луну изоляционный эксперимент SIRIUS-21 продолжительностью восемь месяцев стартует в июне текущего года, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Экипаж из шести человек: трое мужчин и трое женщин разных национальностей, отправится в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям. Восемь месяцев добровольцы будут находиться в замкнутом пространстве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", для экипажа будет смоделирована реальная лунная экспедиция с помощью виртуальной реальности, которая будет включать в себя перелет к Луне, орбитальный облет для поиска мест десантирования, посадку и выход на поверхность Луны и возвращение на Землю.

Как сообщал ранее главный менеджер проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) Марк Белаковский, данный эксперимент проводится в рамках совместного исследования ИМБП РАН и Human Research Program (HRP) НАСА в кооперации с организациями-партнерами из разных стран для проведения исследований по психологии и оценки работоспособности человека в целях поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах.

Первый эксперимент в рамках проекта SIRIUS продлился 17 суток в ноябре 2017 года. С марта по июль 2019 года было проведено уже четырехмесячное исследование. Задача проекта – обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований. Эксперимент проводится в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

Профессия: психиатр в космической медицине

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Здравствуйте! Меня зовут Стефания Федяй, я научный сотрудник в Институте медико-биологических проблем РАН. Перед тем, как попасть сюда, я работала психиатром в закрытых отделениях острых психозов, где я приобрела опыт работы с людьми, страдающими психическими расстройствами.Работа с пациентом - это всегда погружение в его мир, мир его страхов, галлюцинаций, маний. Самые тяжелые для меня пациенты, с которыми приходилось сталкиваться, - это дети. Просто невозможно представить, как может уместиться столько страха в таком маленьком организме. В этой светлой голове. Но задача психиатрии - отвечать на вопросы: что это и что с этим делать. Как правило, ответы можно найти.Вообще не стоит думать, что ваш знакомый-психиатр будет рассматривать вас со стороны симптомов. Этого не произойдет до тех пор, пока вы сами не попросите. Или пока вы не начнете представлять опасность для себя или окружающих.Мы привыкли "чувствовать сердцем, а думать головой", как будто между чувствами и телом пропасть, но вся психология имеет свою физиологию: в зависимости от предрасположенности человека определенные внешние факторы могут серьезно навредить его психике.В космическую медицину я пришла потому что работать в закрытых отделениях мне слишком тесно, а специализацию оставлять я не хотела. По воле случая и подсказке друзей я пришла в ИМБП (Институт медико-биологических проблем).Наш институт занимается фундаментальными исследованиями в области космической биологии и медицины. Направление работы моего отдела - разработка средств и методов оказания медицинской помощи в экстремальных условиях и изучение влияния факторов космического полета на психофизиологическое состояние человека. Мы изучаем то, как действуют на психику человека микрогравитация, сенсорная депривация, изоляция, гиподинамия и монотония. Все эти "радости" космонавты получают бонусом к приятному виду из иллюминатора.С помощью множества тестов и специальных компьютерных программ мы оцениваем внимание, память, скорость реакции и уровень тревоги. Устойчивость когнитивных функций – основа психической работоспособности космонавта. Сейчас хорошо известно, что в космосе человек иначе чувствует боль, гиподинамия и присутствие в замкнутом пространстве ведут к астенизации нервной системы, нарушениям сна, а они в свою очередь - к снижению внимания. Все это в перспективе может грозить операторскими ошибками.Наша задача - найти способ преодолеть эти препятствия и найти способ сохранить необходимую функциональность. Это понадобится во время межпланетных полетов. Задача начинает решаться еще здесь, на Земле, для этого проводятся эксперименты, во время которых группы испытателей находятся в замкнутом пространстве, имитирующем космическую станцию. В течение всего эксперимента испытатели находятся в по-настоящему изолированной среде – у них своя атмосфера для дыхания, система рециркуляции воды, запас провианта загружается на "станцию" в начале эксперимента и в процессе ничего не попадает на "корабль" извне. Такие эксперименты могут длиться несколько недель, месяцев, больше года. А мы в это время следим за испытателями.Работа в космосе – это очень тяжело и попасть туда может только действительно сильный человек, как эмоционально, так и физически. Каждый день на орбите распланирован поминутно: обслуживание систем станции, тесты, опыты – на все строгий регламент. По долгу своей работы я вижу космонавтов в естественной рабочей обстановке и нахожу их во время этих сеансов более естественными, чем на экране телевизора. Вместе мы проводим очень важный эксперимент "Альгометрия" (о реакции организма на боль - ИФ). Мне кажется, он им даже нравится. Несмотря на то, что для его проведения им приходится ощущать настоящий дискомфорт.
Здравствуйте! Меня зовут Стефания Федяй, я научный сотрудник в Институте медико-биологических проблем РАН. Перед тем, как попасть сюда, я работала психиатром в закрытых отделениях острых психозов, где я приобрела опыт работы с людьми, страдающими психическими расстройствами.
Роскосмос

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