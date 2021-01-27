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Главред "Медиазоны" сообщил об обыске в квартире по месту прописки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов сообщил в своем Телеграм-канале об обыске в квартире по месту прописки.

Как уточняется на сайте "Медиазоны", "полицейские пришли в квартиру в Алтуфьево, где живет мать Смирнова, около 16:00". Обыск шел примерно до 20:00. Во время обыска в квартире изъяли только жесткий диск.

"Интерфакс " пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Медиазона Сергей Смирнов

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