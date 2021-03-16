Главред "Медиазоны" Смирнов сообщил, что его вызвали на допрос в СК

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова вызвали на допрос к следователю 19 марта по так называемому санитарному делу.

"Мне пришла повестка на допрос к следователю в качестве свидетеля на пятницу, видимо, это связано с тем, что меня не допросили после обыска", - сказал Смирнов "Интерфаксу" во вторник.

Ранее правоохранительные органы провели в январе обыск в квартире по месту прописки главреда "Медиазоны", где живет его мать. По словам Смирнова, он намерен пообщаться со следователем в назначенное время.

Тверской суд Москвы 3 февраля назначил Смирнову 25 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), позднее Мосгорсуд сократил срок до 15 суток. Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись с призывом выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД. По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (признан властями РФ иностранным агентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.