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Приморье за минувший год не освоило 12% выделенных на нацпроекты денег

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурорам Приморского края провести проверку, почему Приморье освоило в 2020 году только 88% из выделенных на нацпроекты денег.

"24 миллиарда рублей в 2020 году выделено на выполнение нацпроектов, чуть более 88% средств освоено во Владивостоке и крае. По каждому нереализованному проекту до конца в первом квартале текущего года разобраться и поставить вопрос об ответственности и чиновников и резидентов ТОСЭР (территории опережающего развития) и органов контроля, - почему деньги вернулись в федеральный бюджет и кто в этом виноват", - сообщил Демешин в четверг во Владивостоке на заседании коллегии прокуратуры региона, посвященном итогам работы надзорного ведомства в прошлом году.

Приморский край

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