Сбербанк снизил ставки по "Дальневосточной ипотеке"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк снижает ставки по "Дальневосточной ипотеке" на 0,7 процентного пункта, кредит будет доступен от 1,3% годовых, сообщили в четверг в пресс-службе банка.

"Программа позволяет жителям Дальнего Востока получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что в программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане до 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка не старше 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальнего Востока, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет и 2 месяца, сумма кредита - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15% от стоимости недвижимости.

"С момента запуска "Дальневосточной ипотеки" уже более 10 тысяч клиентов приобрели жилье по льготной ставке. Снижение ставок до 1% годовых, упрощенная схема кредитования и возможность оформить ипотеку Сбербанка онлайн позволят еще большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильем на льготных условиях", - отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв.

В пресс-службе добавили, что заемщики могут получить льготную ипотеку до 31 декабря 2024 года, а кредиты на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотки - до 31 декабря 2021 года.

Льготная ипотека для Дальнего Востока

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Демография". Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.