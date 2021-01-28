Рогозин заподозрил Пентагон в финансировании системы Starlink

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Создаваемая компанией SpaceX система глобального интернет-покрытия Starlink может финансироваться Пентагоном, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Так он прокомментировал в своем телеграмм-канале сообщения СМИ о получении компанией субсидии на обеспечение спутниковым интернетом отдаленных районов по проекту Starlink.

"Ну да, это субсидии Федеральной комиссии по связи США для обеспечения спутниковым интернетом сельской местности. Там бюджет общий 20 млрд долларов на 10 лет! Осталось узнать, сколько этой компании еще платит Пентагон для управления с помощью этой системы своими ударными беспилотниками, а также для поддержания связи со спецподразделениями", - написал Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" неоднократно заявлял, что в госкорпорации с уважением относятся к компании SpaceX и ее главе Илону Маску, но критически воспринимают россиян, которые излишне превозносят достижения американского бизнесмена.

"Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний", - отмечал Рогозин.

При этом в госкорпорации неоднократно обвиняли SpaceX в недобросовестной конкуренции, в частности, инициировании санкций против российской космической отрасли и применении демпинговых цен.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. На конец января 2021 года орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 023 космических аппаратов Starlink, которые выводились на орбиту с мая 2019 года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.