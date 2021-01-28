Безработица в России по итогам года составила 5,9%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Количество безработных в РФ с августа снизилось с 4,8 млн до 4,4 млн человек, по итогам декабря уровень безработицы составил 5,9%, заявил министр туда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. По предварительным данным Росстата, по итогам декабря уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9%. Пиковое значение было отмечено в августе прошлого года - 6,4%", - сказал Котяков на совещании у президента с членами правительства в четверг.

"В центрах занятости мы тоже фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных. На текущий день состоят на учете порядка 2 млн 560 тыс. граждан. В сентябре этот показатель составлял свыше 3 млн 700 тыс. человек", - добавил министр.

Он сообщил, что цель министерства - до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей. "Для этого нам необходимо трудоустроить как минимум еще миллион наших граждан", - уточнил Котяков.

По словам министра, снижению численности безработных способствовало ослабление ограничительных мер и адаптация организаций к изменившейся эпидситуации, а также инструменты финансовой поддержки, введенные в период распространения коронавируса, и программы по содействию занятости, в частности, успешное трудоустройство граждан после переобучения.

Котяков сказал, что в ведомстве видят "детальный срез структуры безработицы: количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования и так далее". "Поэтому для каждого субъекта составлена индивидуальная, адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики. В целом по всем субъектам в региональных программах заложены почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости", - сказал Котяков.

Он проинформировал, что в рамках проекта социального контракта помощь в решении вопросов трудоустройства получат свыше 60 тыс. малообеспеченных граждан, переобучение в рамках нацпроекта "Демография" пройдут порядка 150 тыс. человек.

Котяков сообщил, что "по состоянию на конец 2020 года 60% оставшихся без работы граждан не имели профессионального образования, это, как правило, те, кто был занят неквалифицированным трудом, работники сферы услуг". Этим гражданам будет предложено пройти переподготовку, и "сам набор программ будет формироваться четко под запрос рынка труда, под уже имеющиеся и перспективные вакансии".