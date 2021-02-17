Безработица в Москве увеличилась почти в 8 раз в 2020 году

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Безработица, зафиксированная службой занятости в столице, выросла в 7,7 раз в 2020 году, говорится в решении московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

"Службой занятости Москвы было зафиксировано увеличение количества безработных в 7,7 раз (более 223 тыс. безработных граждан). Пик регистрируемой безработицы пришелся на конец лета-начало осени (3,03%). (...) предприняты дополнительные меры по трудоустройству безработных граждан", - отмечается в документе.

Уточняется, что на 26 октября 2020 года в Москве на учете состояло 213 тысяч граждан, а уровень регистрируемой безработицы составлял 2,9% от численности экономически активного населения. Рост безработицы был вызван усложнениями эпидемиологической ситуации.