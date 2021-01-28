США захватили в Ливии российский комплекс ПВО "Панцирь С-1"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь- С1" и в ходе тайной операции вывезли его на базу Рамштайн в Германии, сообщила в четверг британская газета The Times.

По данным издания, операция была проведена еще в июне прошлого года. Специальный отряд американских военных прибыл на военно-транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster на аэродром Зувара, расположенный к западу от Триполи, для загрузки комплекса. Он был приобретен Объединенными Арабскими Эмиратами у России, а затем поставлен Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Издание указывает, что комплекс забрали во время попытки захвата войсками маршала Хафтара столицы страны Триполи, где находится признанное ООН правительство страны, которое поддерживает Турция.

Правительственные войска в ходе контратаки отбили авиабазу, которую удерживали войска маршала Хафтара, где и был обнаружен оставленный комплекс "Панцирь-С1". Затем он был отправлен на базу, где размещались турецкие военные, а позднее на аэродром, откуда он был вывезен в Германию.

Экспортная техника готова к таким ситуациям

Попадание к американским военным комплекса ПВО российского производства "Панцирь-С1" - негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий, сообщил "Интерфаксу" в четверг вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов.

Он подчеркнул, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям. "Само "железо" является для США хорошей находкой. Но вопрос в том, смогут ли они этим воспользоваться и как. Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении. Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед", - отметил собеседник агентства.

Академия военных наук - российская неправительственная научно-исследовательская организация. В конце 2020 года президентом академии избран начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

С Модестовым согласен генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, который служил на командных должностях в системе противовоздушной обороны России. "Большого ущерба для нашей боевой готовности не будет", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

"Война есть война. Бывают трофеи. Бывает, что и нам что-то достается", - добавил Бижев.

По его словам, "техника, которая идет на экспорт, отличается от той, что поступает в наши Вооруженные силы". "Американцам придется долго изучать "Панцирь" и долго думать, чтобы сделать копию. Из-за ряда моментов и нюансов точную копию им не сделать", - уверен собеседник агентства.

"Думаю, что "Панцирь" восхитит американцев, но аналог им не сделать", - отметил он.