Что произошло за день: четверг, 28 января

Самое значительное за 15 лет сокращение населения РФ, Навального оставили под арестом, Сбербанк купит 85% маркетплейса goods.ru

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сокращение численности населения России в 2020 году стало самым серьезным за 15 лет. На 1 января 2021 года в стране живут 146 млн 238 тысяч 185 человек, население сократилось на 510,5 тыс. человек. Это минимальный показатель с 2014 года, когда к России был присоединен Крым.

- В России суточный прирост случаев COVID-19 составил 19 138 случаев. Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что эпидемия в стране постепенно отступает.

- Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей до 15 февраля. Защита оппозиционера указывала на нарушения при проведении выездного заседания суда в Химках, а представители прокуратуры и подмосковной полиции настаивали на законности процедуры.

- Уроженца Чечни арестовали на два месяца за драку с росгвардейцами 23 января на Пушкинской площади.

- СКР возбудил уголовное дело в отношении соратника Навального Леонида Волкова. Ему вменяют склонение подростков к противоправным действиям через интернет.

- The Times сообщила о захвате в Ливии комплекса "Панцирь С-1" российского производства. По данным газеты, инцидент произошел еще летом прошлого года, комплекс был вывезен в Германию. Российские эксперты заверили, что ситуация не повлечет за собой серьезных последствий.

- Сбербанк получит 85% маркетплейса goods.ru. Банк инвестирует около 35 млрд рублей, большая часть средств пойдет на развитие компании, также запланирован выкуп долей, принадлежащих "М.Видео - Эльдорадо".