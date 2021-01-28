Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Что произошло за день: четверг, 28 января

Самое значительное за 15 лет сокращение населения РФ, Навального оставили под арестом, Сбербанк купит 85% маркетплейса goods.ru

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сокращение численности населения России в 2020 году стало самым серьезным за 15 лет. На 1 января 2021 года в стране живут 146 млн 238 тысяч 185 человек, население сократилось на 510,5 тыс. человек. Это минимальный показатель с 2014 года, когда к России был присоединен Крым.

- В России суточный прирост случаев COVID-19 составил 19 138 случаев. Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что эпидемия в стране постепенно отступает.

- Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей до 15 февраля. Защита оппозиционера указывала на нарушения при проведении выездного заседания суда в Химках, а представители прокуратуры и подмосковной полиции настаивали на законности процедуры.

- Уроженца Чечни арестовали на два месяца за драку с росгвардейцами 23 января на Пушкинской площади.

- СКР возбудил уголовное дело в отношении соратника Навального Леонида Волкова. Ему вменяют склонение подростков к противоправным действиям через интернет.

- The Times сообщила о захвате в Ливии комплекса "Панцирь С-1" российского производства. По данным газеты, инцидент произошел еще летом прошлого года, комплекс был вывезен в Германию. Российские эксперты заверили, что ситуация не повлечет за собой серьезных последствий.

- Сбербанк получит 85% маркетплейса goods.ru. Банк инвестирует около 35 млрд рублей, большая часть средств пойдет на развитие компании, также запланирован выкуп долей, принадлежащих "М.Видео - Эльдорадо".

Новости по теме

Новости

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля
Пандемия коронавируса

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в РФ

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Эксперт допустил, что за нахождение в вытрезвителях придется платить

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');