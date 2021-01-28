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По факту аварии автобуса в Электростали возбуждено уголовное дело

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту аварии в Электростали, где утром 21 января пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК), сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурорская проверка выяснила, что компания-перевозчик выпустила автобус в рейс без предварительного техосмотра.

"Эксплуатация транспортного средства при таких обстоятельствах недопустима и создавала угрозу жизни и здоровью пассажиров", - заявили в надзорном ведомстве.

Неделю назад водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в здание. Сообщалось, что пострадали 15 человек, восемь из них были отправлены в больницы.

Московская область Электросталь

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