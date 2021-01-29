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Росприроднадзор против компромисса по сумме компенсации "Норникеля"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Светлана Радионова не видит повода для компромисса с "Норникелем" в судебном споре о сумме компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде розливом топлива.

"Я не вижу для него повода", - сказал она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в ходе рабочего визита в Челябинск.

"Я даже не готова рассматривать. (...) Давайте честно. Если у кого-то стоит вопрос загрязнения окружающей среды, то нужно освежить свою память и поднять события прошлого года. Если в прошлом году все считали, что это беспрецедентное событие, то по мере отдаления этого события почему-то все считают, что можно о нем забыть и как-то понять и простить", - сказала Радионова.

Она также добавила, что "государство должно преследовать другую политику".

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"А понять и простить можно каждого, кто, наверное, настроен соблюдать экологические требования. Но есть ответственность, которую необходимо нести. И мне кажется, компания в момент нахождения на площадке заявляла совершенно другие тексты, чем она себя сейчас ведет. А у государства последовательная политика, которая была заявлена тогда. С 29 мая 2020 года мы говорим об одном и том же. Это событие случилось (...), но ответственность за содеянное придется нести", - добавила глава Росприроднадзора.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в ГМК "Норильский никель") из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от аварии в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб природе в 21,4 млрд рублей. Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

В Арбитражном суде Красноярского края рассматривается иск Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ. Ближайшее заседание назначено на 5 февраля.

Разлив топлива в Норильске

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Росприроднадзор Норникель

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