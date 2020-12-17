Президент РФ заявил, что "Норникель" должен ответить за ЧП на ТЭЦ-3

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Требования к "Норникелю" по ущербу от аварии на ТЭЦ Норильска в этом году очень высокие, компания должна отвечать за то, что сделано, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг.

"Я не вмешиваюсь. Знаю, что требования к компании "Норникель" очень высокие. Надо отвечать за то, что сделали", - сказал он.

Президент отнес аварию в Норильске к техногенным происшествиям, ответственность на которые лежит на плечах загрязнителей и должна соответствовать объему ущерба.

"Кстати говоря, и в самом Норильске компания должна больше внимания уделять экологии и повнимательнее относиться к тому, что происходит с выбросами, к тому, что происходит с медициной даже. Компания может взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизнедеятельности региона", - добавил Путин.

ЧП в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") " из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, НТЭК - в 21,4 млрд рублей.